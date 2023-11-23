Никас Сафронов рассказал, что его преследует навязчивая фанатка: «Она уже изучила мой график»

Художник Никас Сафронов рассказал, что стал жертвой сталкера. На протяжении нескольких месяцев его преследует навязчивая фанатка. Она поджидает его возле подъезда каждый день, просит знаменитость впустить ее в квартиру, пытается сесть в машину.

«Причем она уже изучила мой график: приходит в те часы, когда я обычно выхожу из подъезда, — рассказал мастер сайту mk.ru. — Ее выгоняет охранник, который дежурит в нашем доме, она на время убегает, потом возвращается. Охраннику угрожает: говорит, что придет ее сын и с ним разберется».

Сафронов признал, что когда-то допустил ошибку и помог ей материально. Женщина, которой, по словам художника, на вид около 50 лет, жаловалась на трудную жизнь, и живописец дал ей денег. А потом еще и еще. Но его отговорили, правда, отказ давать деньги не сработал – женщина продолжает приходить.

А однажды она подложила под колесо саморез, чтобы проткнуть колесо. Это заметил охранник и вызвал участкового. Только даже привлечение правоохранителя не сработало – она вскоре снова объявилась.