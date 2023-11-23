Елизавета Арзамасова рассказала, какое время с сынишкой Львом для нее самое нежное

Актриса Елизавета Арзамасова часто делится с подписчиками новостями о семейной жизни. она счастлива в браке с фигуристом, продюсером шоу «Ледниковый период» Ильей Авербухом и воспитывает от него сына Льва, которому уже два годика.

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По сына Арзамасова обожает рассказывать. Причем, делает это довольно трогательно, и подписчики с умилением отзываются в комментариях на размышления звездной мамы. На этот раз Елизавета рассказала, что для нее очень нежное время с сынишкой – это пробуждение среди ночи.

«Вот так бывает проснется малыш среди ночи, попросит попить, а потом какое-то время не засыпает крепко, сквозь ресницы подглядывает, рядом ли мама? Это очень нежное время. Иногда просто мурлычешь ему сказку какую-то сквозь свой сон, иногда сама почти спишь и гладишь его по спинке, а иногда прям бодренькое такое настроение нападает, что и станцевала бы, но нет. Ночь же», - написала посреди ночи Арзамасова.

В суете будней актриса пропустила День сыновей, который отмечается 22 ноября, и «поздравила» спящего Льва шепотом, чтобы не разбудить.