Виктория Боня рассказала про свадьбу с новым возлюбленным

Виктория Боня ответила на вопрос о свадьбе с новым избранником Русланом Гасановым, который, к слову, до сих пор не развелся с женой Таисией. Экс-воспитанница «Дома-2» готовится в поездку вместе с ним и приглашает подписчиков присоединиться. Именно там, на Коста-Рике, она раскроет подробности, касающиеся перемен в личной жизни. Так она ответила на вопрос, когда свадьбу, от подписчиков в соцсетях.

«Этим мы поделимся в узком кругу на нашем новогоднем ретрите в Коста-Рике. Кстати, некоторые из вас могут стать свидетелями очень важного события для нас, если решите присоединиться к нам», - написала в блоге звезда.

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Гасанов, напомним, на 14 лет моложе Бони. Он долгие годы был женат, но детьми не обзавелся. Сам мужчина признается, что без ума от Виктории. Ранее она скрывала его лицо, но утаить от поклонников его личность ей не удалось – рассекретили.