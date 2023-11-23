Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова объявила о разрыве с бойфрендом: «Спасибо за сына»

Экс-звезда «Дома-2», певица Марго Овсянникова сообщила, что рассталась с отцом ее ребенка. Первенцу девушки Киру всего полтора годика, но это не остановило ее от решения стать матерью-одиночкой.

«Мы расстались. Спасибо за сына. Я не хотела, чтобы это закончилось именно так. Это нервный срыв, это ужас, стекло... Адский ад. Пусть все будет только к лучшему. Мы все растем и учимся на собственных ошибках. Только вперед», - объявила звезда соцсетей.

Поклонники Овсянниковой помнят, что отношения с избранником у Марго складывались непросто. Частые ссоры приводили к расставаниям, но ни вновь сходились. И сейчас публика считает, что разрыв неокончательный.

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Примечательно, что своего бойфренда Овсянникова так никому и не показала. Его личность тоже засекречена. Отдельные подписчики вообще полагают, что наличие гражданского мужа – выдумка самой Овсянниковой. Имя сына, кстати, Марго тоже долго скрывала.