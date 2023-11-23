Подруга Аллы Пугачевой рассказала о проблемах певицы со здоровьем: «Болела с самой молодости»

После отъезда из России Алла Пугачева обрела миллионы хейтеров. По сей день ее продолжают осуждать, причем, многие когда-то были поклонниками звезды, но разочаровались в ней. Однако, и защитников у артистки не меньше. Нередко высказываются и ее давние товарищи.

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Портниха и подруга Пугачевой Любовь Аксенова рассказала, что Алла Борисовна была несчастным человеком. И вкалывала, «как папа Карло». Причем, с самой молодости у нее были проблемы со здоровьем, которые с годами усугубились.

«У нее левая нога болела с самой молодости. Она не наступала на нее. Перед концертом бросала обувь и босиком ходила по сцене. А я эту обувь караулила. Мне было больно наблюдать за этим», - рассказала KP.RU Аксенова.

Сейчас 74-летняя Примадонна обосновалась на Кипре. На недавних видео, сделанных у Киккского монастыря, зрители увидели, с каким трудом передвигается Пугачева. Каждый шаг артистка делает с усилием, стараясь опираться на кого-то из близких. Обычно руку ей подставляет муж, но сейчас он все меньше времени проводит рядом, поскольку вынужден скитаться по миру в надежде заработать.