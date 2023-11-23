Виктория Боня высказалась про натуральные шубы в своем гардеробе: «Мне стыдно»

Начавшиеся морозы заставили звезд расчехлить свой зимний гардероб. Но многие, имея изделия из натурального меха, да еще и в ассортименте, не спешат в них кутаться, отдавая предпочтение искусственным материалам. Тренд на отказ от изделия их меха и кожи продолжается, и Виктория Боня считает, что знаменитым модницам его надо поддерживать особенно активно.

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Боня признает, что в российских широтах без утепления никуда. Но в современной фэшн-индустрии есть альтернативы натуральному. И Виктория уже не может носит шубы, которые висят в ее шкафу.