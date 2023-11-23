Устроивший пьяный скандал на детском конкурсе актер Сергей Чирков – про случившееся: «Места себе не нахожу»

Актер Сергей Чирков после пьяного скандала в Обнинске с его участием не стал молчать. Звезда фильма «Домовой» признал свою ошибку и заверил, что ему стыдно за то, что он устроил на детском конкурсе.

«Ошибка признана, конфликт исчерпан, мне безумно стыдно за свое поведение. Места себе не нахожу», - цитирует актера сайт «360».

Напомним, молодежное мероприятие «Энергия улиц» состоялось в минувшие выходные, на нем Чирков был в числе звездных гостей. Он появился перед детьми в пьяном виде, курил и нелитературное выражался.

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Некоторые дети сильно испугались поведения актера и даже плакали. Действия Чиркова проверяет прокуратура и УМВД по Калужской области после жалоб на произошедшее.