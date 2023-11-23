Анастасия Волочкова рассказала, как поддерживает стройность: «Заставила себя не думать о голоде»

Звезда балета Анастасия Волочкова во время подготовки своего шоу «Одержимость» похудела еще сильнее. Каких-то специальных диет она не придерживается, поскольку давно сформировала привычку не думать о голоде, рассказала Teleprogramma.pro артистка.

«Я утром могу съесть одно яйцо всмятку и вечером салатные листья с еще одним вареным яйцом», - поведала она.

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Сегодня при росте 172 см Волочкова весит 50 кг. Каждое ее фото в соцсетях у поклонников вызывает смешанные чувства – от восторга и зависти до желания накормить артистку. Но она призналась, что еда для - не главное в жизни.