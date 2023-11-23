Катя Лель объяснила, почему песня «Мой мармеладный» сейчас так популярна в мире: «Это новые энергии»

Певица Катя Лель объяснила, почему ее хит «Мой мармеладный», который был выпущен еще 20 лет назад, внезапно стал так популярен сегодня в Сети. 22 ноября песня оказалась на третьем месте в топ-50 трендов на Spotify, обогнав многие мировые музыкальные шедевры.

«Это те самые новые энергии, которые высшие цивилизации сегодня через нас, через наше сознание прогружают, — объяснила певица причину такого взлета «Известиям». — Пришло абсолютно новое трансформационное время. Я бесконечно благодарна вселенной, любимому Максу Фадееву и этой песне, что сегодня творится такое чудо всеобщего глобального масштаба на русском языке».

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«Мой мармеладный» завирусился в Сети из-за тренда на видео. Девушки по всему миру снимают видео в меховых шапках и шубах, делая вид, что поют по-русски. Автор композиции Макс Фадеев уверен, что это – высказывание простых людей по всему миру, которые «Не хотят отмены русской культуры», а любят ее.