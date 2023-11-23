Звезда «Дома-2» Захар Саленко одолжил у друга 10 млн рублей и пропал

28-летняя звезда «Дома-2» Захар Саленко снова угодил в историю. Теперь, правда, с более крупной суммой денег. На этот раз он занял у своего друга 10 млн рублей и обязался отдать их еще в октябре, но срок вышел, а долг так и не был возвращен, сообщает Starhit.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Причем, на связь должник перестал выходить. Отчаявшийся вернуть свои кровные друг обратился в полицию.

Саленко, напомним, уже светился в подобной истории, правда, сумма была в тысячу раз меньше, но даже ее он отдать не смог. О том, что деньги и сам должник пропали, в прошлом году на всю соцсеть заявила участница «Дома-2» Татьяна Строкова. Девушка заняла товарищу 10 тыс рублей, но даже их Саленко не смог вернуть.

По снимкам в соцсетях Саленко выглядит успешным и состоятельным, отдыхает в Дубае и ездит на роскошных авто. Оказалось, что все это – на чужие деньги. Только отдавать уже свои он не спешит.