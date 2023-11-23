Роман Костомаров вспомнил про болезнь: «Я полгода пролежал в кровати — это ужасное ощущение»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров учится жить с протезами на руках и ногах. Сейчас спортсмен осваивает искусственную правую руку. Накануне, например, он пытался играть ею в теннис, и получалось это с большим трудом.

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Но все преодолимо, было бы желание, считает Костомаров. Он заново учится тем вещам, которые умел раньше, и не собирается сдаваться, поскольку спорт его закалил и научил принимать и победы, и поражения.

«Я полгода пролежал в кровати — это ужасное ощущение. А сейчас я радуюсь, что могу водить, плавать. Трудно было заставить себя поверить, что все будет нормально. Меня закалил спорт, потому что на протяжении спортивной карьеры приходится часто сталкиваться с трудностями, переживать поражения, преодолевать себя», - цитирует звезду спорта сайт KP.RU.

Напомним, Костомаров в начале года попал в больницу с пневмонией. Начались осложнения, в результате сформировался некроз тканей верхних и нижних конечностей. Чтобы спасти жизнь фигуристу, врачи сделали несколько частичных ампутаций. Выписали чемпиона в начале июля.