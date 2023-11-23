Николай Цискаридзе раскритиковал Большой театр из-за «Щелкунчика»

Звезда балета Николай Цискаридзе возмутился ситуацией вокруг постановки «Щелкунчик» в Большом театре. В беседе с сайтом msk1 артист рассказал, что новогодние показы спектакля и продажи билетов на них организованы неправильно. Страдают, по мнению Цискаридзе, в этот период и сами артисты балета, и зрители.

«В афише Большого они стоят чередой, и это халтура. Человеческий организм не может каждый день «являть». Это опасно для здоровья. Потому там текучка, травмы и потребитель страдает», — высказался артист.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

А при ажиотажном спросе на рождественскую историю учреждение не смогло наладить систему продажи билетов. По мнению Цискаридзе, проблему решила бы обычная реализация через сайт.

«Меня поражает, что Большой театр, у которого бюджет в 5 миллиардов рублей, за столько лет не может наладить систему, чтобы люди смогли в личном кабинете зарегистрироваться и купить билеты, пусть и ограниченное их число. Мне больно и стыдно как премьеру Большого театра», - поразился Цискаридзе.

Напомним, желающие попасть на спектакль зрители вынуждены были занимать очередь в кассу с вечера. И то, сначала им выдавали номерки по порядку очереди, и только потом можно было приобрести билеты. Это сделано ради борьбы с перекупщиками.