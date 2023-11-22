Ида Галич: «Если бы жизнь с мужем сложилась иначе, я бы уже ходила с карапузом под сердцем»

Ида Галич давно стала знаменитой. Она играла в КВН, а потом принимала участие в юмористическом шоу «Comedy Баттл». В 2017 году она смогла стать ведущей программы «Закулисье шоу „Успех“» на СТС. Теперь блогер и телеведущая уже создает свои проекты.
Она также часто ведет концерты и премии. А вот в личной жизни ей не повезло. Галич была в браке с Аланом Басиевым и родила от него сына Леона в 2020 году. Но вскоре их союз распался. Артистка признавалась, что ей было очень трудно возвращаться в форму после родов.
22 ноября, в День сыновей, Ида решила выложить редкие кадры из своего семейного архива. На черно-белых фото молодая мама нежно прижимала к себе наследника. Телеведущая призналась, что готова стать мамой во второй раз.
Она забыла про трудности, которые пережила раньше из-за материнства. Галич не стала утаивать, что если бы еще была замужем, то скорее всего уже родила бы второго ребенка.
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«Я так люблю этого маленького человека. Не представляю своей жизни без моего бандита. Я мечтаю вырастить его достойным человеком. Сейчас, глядя на старые фотографии, где Леон — совсем еще малыш, понимаю, что с удовольствием бы пошла уже за вторым.
Потому что посмотрите, какая сладость! Я четко понимаю, что, если бы наша жизнь с мужем сложилась бы иначе, я бы уже точно ходила с маленьким карапузом под сердцем. А так вытираем слезки умиления и идем работать!» — с иронией заявила звезда.