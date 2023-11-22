Ида Галич: «Если бы жизнь с мужем сложилась иначе, я бы уже ходила с карапузом под сердцем»

22 ноября, в День сыновей, Ида решила выложить редкие кадры из своего семейного архива. На черно-белых фото молодая мама нежно прижимала к себе наследника. Телеведущая призналась, что готова стать мамой во второй раз.

Она забыла про трудности, которые пережила раньше из-за материнства. Галич не стала утаивать, что если бы еще была замужем, то скорее всего уже родила бы второго ребенка.

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