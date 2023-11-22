Валерия о подарке мужа Иосифа Пригожина: «Долго лежал без дела красивый синий камушек»

Певица Валерия в микроблоге показала невероятной красоты колечко из белого золота с увесистым камнем синего цвета. Валерия призналась, что этот камень ей некоторое время назад подарил муж, продюсер Иосиф Пригожин.

«Долго лежал без дела красивый синий камушек, подаренный мужем, пока не оказался в руках прекрасного ювелира, который выполнил это чудесное кольцо, напоминающее цветок, лепестки которого дрожат на ветру. Спасибо», - поблагодарила мастера за созданную красоту певица Валерия.

Кто-то из подписчиков попросил певицу Валерию уточнить, что за камушек такой красивый ей подарил Иосиф Пригожин.

«Сапфирчик», - кокетливо ответила Валерия.

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