Лариса Долина и Юлия Гаврилина сыграют бабушку с внучкой в новом сериале «Блеск»

Отмечается, что главную роль в сериале сыграет Саша Бортич. В проекте также будут задействованы Алена Бабенко, Кирилл Кяро, Алексей Агранович.

В Интернете появилась тизер-сцена с участием Долиной и Гаврилиной. Им довелось сыграть бабушку с внучкой, но роли у них не совсем простые. По сюжету отношения их героинь сложные. Характерами и взглядами на жизнь их персонажи не сходятся. При этом Настя, которую играет Гаврилина, хотела бы во многим быть похожей на свою властную бабушку Наталью.

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Главная героиня Аня, которую играет Бортич, работает ассистентом в дорогом ивент-агентстве за скромную зарплату и доступ в высшее общество города. Ей удается завести знакомство с представителем знатной османской фамилии, который ищет себе русскую жену жену.

У Ани не все просто с наследственностью — ее папа-аферист сидит в тюрьме, но его можно вытащить на свободу за большие деньги. Поэтому девушка совершает кражу драгоценного ожерелья из коллекции богатого знакомого, но потом выясняет, что украшение — фальшивка, как и титул султана.

Пойманный на подлоге турок вынужден взять Аню в долю, чтобы и дальше «разводить» петербургских и не только богачей уже на пару со смелой девушкой и ее освобожденным отцом.