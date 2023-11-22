SHAMAN признался, что редко видится с женой

Певец Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом SHAMAN, счастлив в браке со второй женой Еленой Мартыновой. Супруга старше исполнителя на четырнадцать лет, Мартыновой 46 лет, а SHAMANу 22 ноября исполнилось 32 года.

Похоже, секрет гармоничных отношений в семье в том, что у супругов разные интересы, а из-за сильной занятости они видятся нечасто. Об этом SHAMAN рассказал, общаясь с журналистами перед концертом в Санкт-Петербурге.

«Мы редко видимся. У меня график плотный, я постоянно в разъездах, а что касается кино, то у нас разные вкусы. Я к фильмам и сериалам равнодушен. Как правило, я запираюсь у себя в студии, работаю, а она что-то смотрит там. Какую музыку она слушает, я не знаю. Хотя, знаю… Она слушает SHAMAN», - высказался исполнитель, пишет KP.RU.

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