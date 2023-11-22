Косметолог Байрамуков: «Собчак увеличила скуловую зону — для того, чтобы уравновесить нижнюю челюсть»

Косметолог Мадина Байрамукова оценила внешность Собчак. Она посчитала, что блондинка точно ухаживает за кожей и делает разные процедуры. Также эксперт не стала исключать, что были операции.

«Возможно, Ксения в прошлом прибегала к уменьшению подбородка. Думаю, была проведена коррекция нижней челюсти с помощью ортогнатической операции», – пояснила Мадина. «Я думаю, что овал лица телеведущей был дополнительно скорректирован, изменена вся архитектура лица. Наверняка Ксении увеличили скуловую зону - для того, чтобы уравновесить «тяжелую» нижнюю челюсть», – добавила она.

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Байрамукова затронула и тему губ знаменитости. Она отметила, что у Собчак были тонкие губы, поэтому верхняя губа подгибалась внутрь. И теперь кажется, что на ней есть шрам. Косметолог подозревает, что телеведущая несколько лет подряд увеличивала верхнюю губу и возможно увлеклась. А если делать эту процедуру несколько лет, то может возникнуть побочный эффект — губа становится больше по размеру, чем была раньше.

Мадина пояснила, что Ксения могла сделать неправильную коррекцию формы губ. А также природная ассиметри и наличие шрамов могли привести к тому, что по центру верхней губы проявилась деформация, похожая на рубцовую, пишет KP.RU.