Косметолог Байрамуков: «Собчак увеличила скуловую зону — для того, чтобы уравновесить нижнюю челюсть»

Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды

Косметолог Мадина Байрамукова считает, что Ксения Собчак дополнительно скорректировала овал лица.

Телеведущая Ксения Собчак снимает свои передачи, ездит в командировки и ведет корпоративы. Примечательно, что блондинка всегда следила за внешностью. 

В свои 42 года телеведущая старается держать себя в форме, делает новые стрижки. А недавно она вернулась в Москву после отпуска и вышла в свет с мужем Константином Богомоловым.  Многие поклонники заподозрили ее в пластике, так как  верхняя губа стала выглядеть слишком асимметричной.

Косметолог Мадина Байрамукова оценила внешность Собчак. Она посчитала, что блондинка точно ухаживает за кожей и делает разные процедуры. Также эксперт не стала исключать, что были операции. 

«Возможно, Ксения в прошлом прибегала к уменьшению подбородка. Думаю, была проведена коррекция нижней челюсти с помощью ортогнатической операции», – пояснила Мадина. 

«Я думаю, что овал лица телеведущей был дополнительно скорректирован, изменена вся архитектура лица. Наверняка Ксении увеличили скуловую зону - для того, чтобы уравновесить «тяжелую» нижнюю челюсть», – добавила она.

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Байрамукова затронула и тему губ знаменитости. Она отметила, что у Собчак были тонкие губы, поэтому верхняя губа подгибалась внутрь. И теперь кажется, что на ней есть шрам. Косметолог подозревает, что телеведущая несколько лет подряд  увеличивала верхнюю губу и возможно увлеклась. А если делать эту процедуру несколько лет, то может возникнуть побочный эффект — губа становится больше по размеру, чем была раньше. 

Мадина пояснила, что Ксения могла сделать неправильную коррекцию формы губ. А также природная ассиметри и наличие шрамов могли привести к тому, что по центру верхней губы проявилась деформация, похожая на рубцовую, пишет KP.RU.

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