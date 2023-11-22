Актриса Олеся Судзиловская появилась на премьере фильма «Хоккейные папы» с мужем Сергеем Дзебанем

Олеся Судзиловская уже давно стала известной персоной. В ее фильмографии десятки работ. В свои 49 дет актриса не перестает следить за своей внешностью. Она также появляется на светских раутах. У нее растет сын Артем, которому 14 лет. А в 2016 году она родила второго сына Майкла.

Актриса счастлива в браке с бизнесменом Сергеем Дзебанем. Пару редко можно увидеть, но 22 ноября они посетили премьеру фильма «Хоккейные папы».