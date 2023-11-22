Актриса Олеся Судзиловская появилась на премьере фильма «Хоккейные папы» с мужем Сергеем Дзебанем

Олеся Судзиловская уже давно стала известной персоной. В ее фильмографии десятки работ. В свои 49 дет актриса не перестает следить за своей внешностью. Она также появляется на светских раутах. У нее растет сын Артем, которому 14 лет. А в 2016 году она родила второго сына Майкла.
Актриса счастлива в браке с бизнесменом Сергеем Дзебанем. Пару редко можно увидеть, но 22 ноября они посетили премьеру фильма «Хоккейные папы».
Для мероприятия Судзиловская решила не наряжаться. Она была в трикотажном сером костюме и белом пальто. Лук дополняла сумка Chanel. В спортивном стиле оделся ее возлюбленный. Супруги с радостью позировали перед публикой. А вот детей они с собой брать не стали.
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Примечательно, что Олеся также снялась в семейном фильме. В картине также поработали: Александр Асташенок, Константин Крюков, Анна Чиповская, Алексей Бардуков и другие звезды. Большая премьера «Хоккейные папы» состоится уже 23 ноября.