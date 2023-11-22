Нелли Уварова о продолжении «Не родись красивой»: «Мне обещали прислать сценарий»

Телеканал СТС на презетации нового телесезона объявил о намерении снять продолжение сериала «Не родись красивой». Фильм о дурнушке, сумевшей завоевать сердце красавчика-босса, был невероятно популярным в начале 2000-х годов.

Главную роль в сериале сыграла актриса Нелли Уварова. По ее признанию, она пока не видела даже сценария, а к самому факту съемок продолжения относится скептически.

«Нет у меня информации об этом. Я знаю, что есть желание снимать вторую часть, но все последние 17 лет есть такое желание. Мне обещали прислать сценарий для обсуждения. Поэтому я не могу пока, не видя сценария, даже приступать к переговорам. Не очень верю во вторые части», - высказалась Нелли Уварова.

Стоит добавить, что телеканал СТС уже вернул на экраны популярный сериал «Папины дочки», сняв его продолжение. На очереди сериал «Счастливы вместе». Его телеканал начнет показывать со второй половины декабря.

По материалам телеграм-канала Mash

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