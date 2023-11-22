Экс-солист группы «Корни» Асташенок пришел со своей дочкой Викторией на премьеру фильма «Хоккейные папы»

Алексей Асташенок недавно отметил свое 42-летие. Он много лет был частью группы «Корни». Однако в 2010 году певец покинул коллектив, как и Павел Артемьев. С тех пор он стал редко появляться на публике.
22 ноября в Москве состоялась премьера фильма «Хоккейные папы». В этой картине он снялся, поэтому не мог пропустить громкое событие. На красной дорожке артист появился в узких брюках, черной водолазке и кожаном пиджаке в стиле 90-х годов.
На мероприятии побыл корреспондет Teleprogramma.pro. Примечательно, что впервые за много лет Асташенок вышел в свет с дочкой Викторией, которой 18 лет. Она родилась, когда папа начинал строить карьеру. Именно ей посвящен хит «Корней» — «С днем рождения, Вика».
Наследница певца предстала в белом кружевном платье и кожаных сапожках. Многие гости отметили, что она унаследовала много черт лица от отца. Но также дочка артистка унаследовала красоту своей мамы Елены Венгржиновской.
«Буду смотреть фильм, чтобы поддержать папу», — заявила Виктория.
Добавим, что в фильме «Хоккейные папы» также снялись и другие знаменитости: Юлианна Караулова, Михаил Пореченков, Владислав Ветров, Денис Клявер и другие артисты. Большая премьера картины состоится 23 ноября.