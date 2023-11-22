Экс-солист группы «Корни» Асташенок пришел со своей дочкой Викторией на премьеру фильма «Хоккейные папы»

Алексей Асташенок недавно отметил свое 42-летие. Он много лет был частью группы «Корни». Однако в 2010 году певец покинул коллектив, как и Павел Артемьев. С тех пор он стал редко появляться на публике.

22 ноября в Москве состоялась премьера фильма «Хоккейные папы». В этой картине он снялся, поэтому не мог пропустить громкое событие. На красной дорожке артист появился в узких брюках, черной водолазке и кожаном пиджаке в стиле 90-х годов.