Юрий Башмет заявил, что его белорусско-российский оркестр выступит в Париже

Маэстро отметил, что белорусско-российский оркестр ранее уже существовал, поэтому нынешний коллектив нужно считать возрожденным. Примечательно, что в состав вошли 90 музыкантов (поровну от каждой страны). И самой юной его участнице всего девять лет — гобоистка Мирослава Шакирова. А вот самым старшим музыкантам по 22 года.

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После выступления в Москве коллектив также порадовал своим мастерством зрителей в Минске. Теперь Башмет уверен, что это успешный оркестр, который в будущем будет выступать в Европе. Дирижер заявил, что «когда все закончится», его коллектив даст концерт в Париже. А пока он считает, что ребята могут покорять концертные залы лучших городов России и Белоруссии, пишет KP.RU.