Юрий Башмет заявил, что его белорусско-российский оркестр выступит в Париже

Знаменитый дирижер Юрий Башмет в этом году отметил 70-летие. Он продолжает давать концерты. Также педагог часто экспериментирует. Уже длительное время руководит Всероссийским юношеским симфоническим оркестром. Но теперь он принялся вносить что-то новое в коллектив.
Не так давно дирижер представил Всемирный детско-юношеский оркестр, в котором оказались музыканты из коллективов из России, стран Азии, СНГ и Европы. Им удалось феерично исполнил «Петю и волка» на сцене в Зарядье. Но на этом Башмет останавливаться не стал. Юрий Абрамович также продемонстрировал мастерство своего нового коллектива — белорусско-российского молодежного симфонического оркестра.
Маэстро отметил, что белорусско-российский оркестр ранее уже существовал, поэтому нынешний коллектив нужно считать возрожденным. Примечательно, что в состав вошли 90 музыкантов (поровну от каждой страны). И самой юной его участнице всего девять лет — гобоистка Мирослава Шакирова. А вот самым старшим музыкантам по 22 года.
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После выступления в Москве коллектив также порадовал своим мастерством зрителей в Минске. Теперь Башмет уверен, что это успешный оркестр, который в будущем будет выступать в Европе. Дирижер заявил, что «когда все закончится», его коллектив даст концерт в Париже. А пока он считает, что ребята могут покорять концертные залы лучших городов России и Белоруссии, пишет KP.RU.