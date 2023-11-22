Жена хоккеиста Овечкина отметила свое 30-летие в Дубае с родными и друзьями

Александр Овечкин и Анастасия Шубская. Фото: соцсети 

Анастасия Шубская устроила застолье, а также салют в день своего рождения на побережье в Дубае.

Александр Овечкин является одним из самых титулованных российских хоккеистов. Он уже семь лет счастлив в браке с дочкой актрисы Веры Глаголевой Анастасией Шубской. Пара живет в США, но регулярно приезжает в Россию. У них подрастают сыновья: пятилетний Сергей и трехлетний Илья. 

Еще недавно супруги отмечали Хеллоуин в Америке. А теперь жена спортсмена приехала в Дубай. Там она решила отпраздновать свой день рождения.  Светская львица поселилась в роскошных апартаментах в отеле на побережье. 

Для особого дня Анастасия выбрала мерцающее платье в пол винного цвета. Чтобы поздравить именинницу, приехали ее друзья, отец Кирилл Шубский и сестры Анна и Мария Нахапетовы. На празднике побывал блогер Субо Мамедов, который был поражен роскошью номера. 

«Это ее апартаменты. Только балкон больше, чем мой номер», – отметил он. 

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Анастасии преподнесли торт со свечами.  Она загадала желание на глазах гостей. А Субо пожелал подруге, чтобы ей Овечкн подарил личный самолет. Кульминацией вечера стало настоящее шоу. Над водой горели фейерверки, которые разлетались и превращались в красивые фигуры. 

На следующий день Шубская продолжила праздновать 30-летие уже на большой яхте. Овечкин пропустил праздник, так как в это время у него шла тренировка с командой. 

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