Кейт Миддлтон на приеме в Лондоне появилась в тиаре «Стратморские розы», которую не носили почти век

Члены британской монархии собрались в Букингемском дворце, чтобы поприветствовать гостей. Миддлтон появилась на ковровой дорожке вместе с супругом. Для такого случая она выбрала белоснежное платье в пол своего любимого дизайнера Дженни Пэкхем. Элегантный наряд дополнили длинные перчатки в тон.

По традиции Кейт также надела особые украшения из королевской сокровищницы. На этот раз она выбрала сверкающие серьги с бриллиантами, а также тиару «Стратморские розы». Одно из украшений не видели почти век.

Речь идет о тиаре, которая ранее принадлежала покойной королеве-матери. Она была подарена Елизавете Боуз-Лайон родителями в 1923 году в честь свадьбы с герцогом Йоркским. Дизайнер продумывал каждую деталь украшения. Тиара с крупными цветами, инкрустированными бриллиантами, должна была подчеркнуть молодость, красоту и нежность королевской невесты.

Важно, что это украшение можно трансформировать. Каждый цветок можно отделить от основы и носить как отдельную брошь. Отделяют даже крупные бриллианты, чтобы их можно было заменить другими драгоценными камнями.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Раньше согласно моде Елизавета носила тиару на лбу. А вот дочери королевы-матери — принцесса Элизабет и принцесса Маргарет — ни разу не надевали это украшение. Елизавета II после коронации тоже не носила свадебный головной убор мамы.

Кейт надела тиару в соответствие с современной модой на макушке. Так как почти 100 лет редкое украшение не демонстрировалось, этот выход в свет Миддлтон с тиарой назвали историческим событием.