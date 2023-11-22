Беременная невеста Тиграна Салибекова пригласила на свадьбу его бывшую жену

Бывший муж Юлии Салибековой Тигран готовится к свадьбе со своей беременной избранницей Викой Лысковец. Шестого декабря невесте Тиграна Салибекова исполнится 23 года, а 23 декабря она и Тигран закатят на проекте пышное торжество по случаю своего бракосочетания.

Сейчас влюбленные вовсю готовятся к свадьбе. Вика Лысковец на эмоциях даже решилась на нестандартный шаг. Она пригласила на торжество бывшую жену Тиграна Юлию Салибекову, которая после развода одна воспитывает троих детей Тиграна.

Вика Лысковец надеется, что таким образом ей удастся помочь Тиграну Салибекову наладить общение с бывшей женой и сыновьями. Поклонники реалити-шоу «Дом-2» относятся к инициативе Вики Лысковец со скептизмом. Они практически уверены, что появление Юлии Салибековой на свадьбе ничего хорошо новобрачным не сулит.

Напомним, Тигран и Юлия Салибековы развелись больше года назад. Бывшие супруги все это время общаются исключительно через адвокатов.

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