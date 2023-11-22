Критик Бабичев назвал неадекватным прайс в 400 тысяч рублей за выступление сына Михаила Круга

По данным Telegram-канала Mash, за 400 тысяч рублей сын Круга готов исполнить на новогоднем корпоративе пять композиций своего папы, а также свою авторскую песню. Музыкальный критик Евгений Бабичев считает этот ценник очень завышенным. Эксперт отметил, что Александр очень сильно отличается по исполнению песен от оригинала, поэтому ему стоит умерить свой аппетит.

«Насколько адекватен такой прайс? На мой взгляд, вообще неадекватен. С таким же успехом песни Михаила Круга могла бы исполнять какая-нибудь кавер-группа или двойник знаменитости», – заявил Бабичев, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Добавим, что за дополнительные 1,5 млн рублей на корпоративе вместе с 21-летним сыном готова выступить и Ирина Круг. У нее есть своя армия поклонников, поэтому выступления артистки востребованы.