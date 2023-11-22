Лишенный рук Роман Костомаров начал играть в большой теннис

Известный фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает адаптироваться к новым условиям жизни. В начале этого года Роман Костомаров перенес тяжелейшее заболевание, в результате которого ему ампутировали кисти рук и стопы. Роман Костомаров не просто научился ходить, он возвращается на лед и активно занимается спортом.

В телеграм-канале Роман Костомаров поделился видео, на котором запечатлел фрагмент своей тренировки по большому теннису. Роман Костомаров признался, что занятие далось ему с большим трудом. Временами он приходил в отчаяние. Ничего не получалось.

«Сначала полное разочарование. Без рук ужасно трудно… и морально, и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я очень», — поделился Роман Костомаров.

Поклонники тут же поддержали Романа Костомарова.

«Роман, мы с вами, мы за вас! Все получится! Только вперед!», «Вы просто лучший», «Поразительная сила воли и борьбы на результат! Браво», — высказались в Сети.

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