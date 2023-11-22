Диана Арбенина объявила об отмене своего концерта в Томске 23 ноября

Концерт рок-вокалистки Дианы Арбениной в Томске, запланированный на 23 ноября, не состоится. Диана Арбенина сообщила эту грустную для нее и ее поклонников новость в микроблоге.

Причины отмены выступления Диана Арбенина не назвала. Она лишь дала понять, что это не ее инициатива. Вокалистка принесла извинения своим фанатам за обманутые надежды.

«Всем салют. Без объяснения причин концерт в Томске был отменен, и договор расторгнут в одностороннем порядке. Я лично приношу искренние извинения всей нашей публике за обманутые надежды, за потраченные деньги, за украденные силы. Я ждала этот концерт не меньше, чем вы. Томск всегда был и остается продвинутым городом с чудесной молодой аудиторией. Мы любим вас!» — написала Диана Арбенина в микроблоге.

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