Кристина Асмус: «Меня спокойно можно встретить в общественных банях»

Кристина Асмус уже много лет снимается в кино. Она прославилась благодаря сериалу «Интерны». Но потом актриса стала соглашаться на более серьезные роли, а также на смелые постельные сцены. Теперь она уже находится в разводе с Гариком Харламовым, растит дочку Анастасию.
В начале этого года артистка поправилась, но потом смогла похудеть ради роли. Этой осенью она устроила себе отпуск, посетив Будапешт вместе с наследницей. На этот раз звезда рассказала, что раньше была соцмофобом, но смогла избавиться от этой боязни.
Также Кристина намекнула, что следит за работой бывшего мужа. Она упомянула шоу «Кстати», в котором одним из ведущих является Харламов. Хоть после развода уже прошло три года, бывшие супруги порой делают выпады в сторону друг друга на публике.
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«Раньше я была диким социофобом и практически не снимала темные очки в людных местах, накручивала себя, не выпускала телефон из рук, чувствовала опасность, постоянно сутулилась и смотрела куда-то в пол. Сутулость продолжаем чутка воспитывать, а вот темные очки и тревожность розданы подругам.
Ладно, это ирония. Но мои установки, самоценность и качество жизни как-то сильно изменились в последнее время. Так что, меня спокойно можно встретить в общественных банях не только Будапешта. Кстати (отличное шоу в VK), не понимаю, почему кому-то не понравились купальни Сеченьи, нам с дочкой — восторг!» — поделилась Асмус.