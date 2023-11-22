Кристина Асмус: «Меня спокойно можно встретить в общественных банях»

Кристина Асмус уже много лет снимается в кино. Она прославилась благодаря сериалу «Интерны». Но потом актриса стала соглашаться на более серьезные роли, а также на смелые постельные сцены. Теперь она уже находится в разводе с Гариком Харламовым, растит дочку Анастасию.

В начале этого года артистка поправилась, но потом смогла похудеть ради роли. Этой осенью она устроила себе отпуск, посетив Будапешт вместе с наследницей. На этот раз звезда рассказала, что раньше была соцмофобом, но смогла избавиться от этой боязни.