Тигран Салибеков из «Дома-2» публично обратился к младшему сыну: «Очень сильно люблю»

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков уже больше года не принимает участия в жизни трех своих сыновей, ссылаясь на то, что мать мальчиков Юлия Салибекова не позволяет ему видеться с детьми.

В эту среду, 22 ноября, у младшего сына Тиграна Салибекова, Баграта, день рождения. Малышу исполнилось пять лет. Праздник для сына с сюрпризами и подарками устраивает мама, Юлия Салибекова. Тигран же ограничился поздравлением Баграту в микроблоге. Он разместил несколько снимков, на которых запечатлен с наследником, и признался ему в любви.

«Сегодня у моего младшего сына Багратика день рождения! Ему исполнилось 5 лет. Очень сильно люблю», — написал Тигран Салибеков.

Подписчики тут же отреагировали, причем негативно. Они назвали Салибекова «дном» и призвали его подарить сыну подарок, а не размещать поздравления, которые тот не увидит.

Напомним, Юлия и Тигран Салибековы развелись больше года назад. Юлия осталась одна на руках с тремя сыновьями, а Тигран пришел на «Дом-2», где встретил новую любовь в лице 23-летней Вики Лысковец. Девушка уже ждет ребенка от Тиграна Салибекова, 23 декабря состоится их свадьба.

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