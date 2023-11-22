Ксения Бородина отказывается от заработка в новогоднюю ночь ради семьи

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Также в этом году телеведущая ездила в Таиланд на съемки шоу «Последний герой». Примечательно, что больше месяца она провела вне дома. Однако к ней за границу приезжали дочки Маруся и Теона, когда у них были каникулы в школе.
Теперь Бородина вернулась в столицу. Она появляется на светских раутах. Обычно в декабре звезды много работают, так как можно получить огромные гонорары. А вот телеведущая призналась, что в новогоднюю ночь никогда не работает.
«В новогодние праздники я никогда не работаю. Но я очень много работаю до этого периода. А 31 декабря у меня всегда закрыто для корпоративов, потому что это святое время для семьи», — поделилась она с KP.RU.
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На этот раз Ксения взяла билеты на 1 января. Она устроит отпуск себе и наследницам. Возможно, что телеведущая поедет в Дубай, где купила недавно квартиру. Обычно светская львица регулярно путешествует.
Ранее она признавалась, что с радостью бы зимовала в теплых странах. А пока Бородина готовится к Новому году. Она любит вызывать декораторов домой, который украшают елку и комнаты к Новому году. А незадолго до главной ночи в году у дочки звезды, Теоны, будет день рождения, поэтому Ксения устроит для нее праздник.