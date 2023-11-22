Ксения Бородина отказывается от заработка в новогоднюю ночь ради семьи

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Также в этом году телеведущая ездила в Таиланд на съемки шоу «Последний герой». Примечательно, что больше месяца она провела вне дома. Однако к ней за границу приезжали дочки Маруся и Теона, когда у них были каникулы в школе.

Теперь Бородина вернулась в столицу. Она появляется на светских раутах. Обычно в декабре звезды много работают, так как можно получить огромные гонорары. А вот телеведущая призналась, что в новогоднюю ночь никогда не работает.