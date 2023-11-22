Анатолий Белый переписал на жену четырехкомнатную квартиру в центре Москвы

Стало известно, что актер Анатолий Белый отказался от недвижимости в Москве и переписал ее на жену, архитектора Инессу Москвичеву. Звездная семья владеет просторной четырехкомнатной квартирой в центре столицы, в Большом Харитоньевском переулке, неподалеку от Чистых прудов. С недавних пор жена Анатолия Белого, Инесса Москвичева, единоличная владелица 133 квадратных метров.

Что подвигло актера Анатолия Белого переписать недвижимость на жену, можно только догадываться. Не исключено, что живущий в Израиле артист просто перестраховывается.

Напомним, Анатолий Белый покинул Россию больше года назад. Актер переехал в Израиль и в Москву не приезжает. А вот его супруга наведывается в столицу довольно часто.

По материалам телеграм-канала SHOT

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».