Зепюр Брутян призналась, что готовит для новогоднего стола салат «Капрезе»

Зепюр Брутян снимается в кино уже несколько лет. Но после свадьбы с Павлом Прилучным в 2022 году она стала чаще посвящать время семье. В апреле 2023 года у пары родился сын Микаэль. Актриса погрузилась в материнство и шесть месяцев была в декретном отпуске.

Она успевала не только воспитывать малыша, но и готовить, убирать, заниматься спортом. Лишь в ноябре артистка вернулась к работе в театре и приступила к съемкам в новом проекте «Неприличные гости». Однако она продолжает находить время на готовку.