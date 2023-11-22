Зепюр Брутян призналась, что готовит для новогоднего стола салат «Капрезе»

Зепюр Брутян снимается в кино уже несколько лет. Но после свадьбы с Павлом Прилучным в 2022 году она стала чаще посвящать время семье. В апреле 2023 года у пары родился сын Микаэль. Актриса погрузилась в материнство и шесть месяцев была в декретном отпуске.
Она успевала не только воспитывать малыша, но и готовить, убирать, заниматься спортом. Лишь в ноябре артистка вернулась к работе в театре и приступила к съемкам в новом проекте «Неприличные гости». Однако она продолжает находить время на готовку.
Так как до Нового года остается чуть больше месяца, то Брутян решила рассказать, что готовит для праздничного стола. Как оказалось, она любит делать легкий и простой салат «Капрезе». Примечательно, что готовится он за считанные минуты.
По словам актрисы, надо взять: помидоры, сыр моцарелла, рукколу или базилик или шпинат, соус песто, оливковое масло, бальзамический уксус или крем. На блюдо сначала выкладывается дорожкой зелень, это может быть руккола или шпинат. Затем нарезаются кольцами помидоры и слайсами сыр. Они кладутся в ряд: сначала долька помидора, потом сыра. Сверху выкладывается соус песто, потом блюдо поливается оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Один из любимых салатов : легкий и очень вкусный. Чудесно дополнит ваш праздничный стол на Новый год. Салат готовится 5 минут, а украшает собой любой стол! Приятного аппетита», — написала Зепюр.