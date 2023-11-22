Бывший муж Рапунцель Дмитренко: «Жениться нужно на той женщине, которую вам уже стало приятно терпеть»

Экс-участник реалити-шоу и бывший муж Ольги Рапунцель Дмитрий Дмитренко вовсю сейчас занимается кинокарьерой. В микроблоге он рассказал об очередных своих съемках, поделившись кадром со съемочной площадки сериала.

Названия картины Дмитренко не разглашает, но вероятно, именно работа в кино натолкнула его на мысли о том, какая женщина должна быть рядом с ним после развода с Ольгой Рапунцель.

«Жениться нужно на той женщине, которую вам уже стало приятно терпеть. То есть ты уже с ней достаточно знаком, чтобы понимать, что она не только Царевна-Лебедь, но и местами Царевна-Лягушка. Согласитесь, иногда не нужно очень много времени для того, чтобы понять, что человек твой. Ты просто с первых минут общения начинаешь испытывать дикую потребность в его фразах и взглядах, в его смехе и улыбке, молчании и голосе. Если люди вдруг ни во что не верят, значит, поверить надо в любовь», - глубокомысленно заявил в микроблоге Дмитрий Дмитренко.

Напомним, Дмитренко и Рапунцель уже несколько месяцев живут отдельно и находятся в состоянии бракоразводного процесса. При этом каждый из них обвиняет своего бывшего партнера в нежелании являться в суд, чтобы оформить официально расторжение брака.

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