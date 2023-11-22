Актер из фильма «Битва за Севастополь» Крыжановский умер от сердечного приступа

Александр Крыжановский был актером. 22 ноября стало известно, что он умер. У артиста случился сердечный приступ. Спасти его не удалось. О случившемся рассказал его сын. Он также рассказал, где пройдет церемония прощания с театральным режиссером.
«Прощание состоится в ближайшие дни в месте, которому он посвятил последние 25 лет своей жизни, — Театре на Печерске. Дату и время сообщим позже», — отмечатется в посте в соцсети.
По словам наследника Крыжановского, его отец умер накануне вечером от инфаркта и сопутствующих осложнений. Поклонники стали выражать соболезнования семье актера. Многие не могут поверить в случившееся.
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Напомним, что в котябре артисту исполнилось 66 лет. Александр получил образование, окончив режиссерский факультет ГИТИС на базе театра «Школа драматического искусства». Затем он 16 лет работал в Театре Эстрады. В 90-х актер перешел в Театр на Подоле.
А позже он возглавил Киевский академический театр на Печерске. Крыжановский снялся во многих популярных сериалах: «Возвращение Мухтара», «Нюхач», «Мажор», а также в фильме «Битва за Севастополь». В его копилке 64 работы в кино.