Актер из фильма «Битва за Севастополь» Крыжановский умер от сердечного приступа

По словам наследника Крыжановского, его отец умер накануне вечером от инфаркта и сопутствующих осложнений. Поклонники стали выражать соболезнования семье актера. Многие не могут поверить в случившееся.

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Напомним, что в котябре артисту исполнилось 66 лет. Александр получил образование, окончив режиссерский факультет ГИТИС на базе театра «Школа драматического искусства». Затем он 16 лет работал в Театре Эстрады. В 90-х актер перешел в Театр на Подоле.

А позже он возглавил Киевский академический театр на Печерске. Крыжановский снялся во многих популярных сериалах: «Возвращение Мухтара», «Нюхач», «Мажор», а также в фильме «Битва за Севастополь». В его копилке 64 работы в кино.