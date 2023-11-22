СМИ: Юля Михалкова из «Уральских пельменей» живет с бизнесменом, который намного моложе нее

40-летняя актриса и бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова держит в секрете от поклонников детали своей личной жизни. Но на днях звезда допустила оплошность, благодаря которой СМИ стало известно, где и с кем она сейчас живет.

Юлия Михалкова разместила в микроблоге лифтолук. По снимку подписчики тут же поняли, что Юлия Михалкова живет в элитном ЖК в центре Москвы, всего в десяти минутах от Кремля. О том, что Юлия Михалкова переехала из Екатеринбурга в Москву, стало известно еще раньше. И тоже - по снимкам актрисы в микроблоге. Ее фото из элитного спортзала и СПА-комплекса говорили сами за себя.

СМИ выяснили, что в роскошном ЖК Юлия Михалкова живет не одна, а со своим возлюбленным, сыном состоятельного бизнесмена, который тоже делает успехи на предпринимательском поприще.

«Молодой человек намного младше Юлии, успешно ведет собственный бизнес, и вместе они около двух лет», - поделился источник на условиях полной анонимности.

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По материалам MK.RU