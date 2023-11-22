Филипп Киркоров: «Не хочу называть имен, это только мое. Но я сейчас счастлив в настоящей семье»

Недавно певец купил квартиру в центре Москвы как раз, чтобы там жить с таинственной возлюбленной. Он признавался, что счастлив.

В этом году премию «Золотой Граммофон» в Крокусе проведет Киркоров, так как у него уже полная коллекция наград. Но он отметил, что именно на сцене премии 29 ноября, как и 12 лет назад, когда родилась его дочь Алла-Виктория, объявит о чем-то личном. Поклонники подозревают, что возможно Киркоров женился. Другие предположили, что у него мог родится еще один ребенок.

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А пока артист лишь отметил, что у него есть семья. Однако раскрывать имя своей избранницы он не стал.