Роза Сябитова: «Меня часто упрекают в меркантильности»

Ведущая программы «Давай поженимся!», телесваха Роза Сябитова рассказала, как относится к мужчинам, которые мало зарабатывают и не стремятся к достатку. Телеведущая дала понять, что ее считают меркантильной совершенно необоснованно, поскольку между доходом, отношением к жизни и интеллектом есть прямая связь.

«Меня часто упрекают в меркантильности из-за того, что я спрашиваю доход мужчины», - написала в телеграм-канале Роза Сябитова.

Роза Сябитова справедливо рассудила, что мужчина с маленьким достатком, скорее всего, неприспособлен к жизни. Женщине в таком союзе придется все вопросы решать самой. Такой мужчина будет требовать любить его просто так, а не за какие-то достижения, деньги или поступки.

«Хотя это невозможно, но так ему хочется», - отметила Роза Сябитова.

Телесваха уточнила, что при этом мужчина будет требовать покорности от женщины и ждать, что та будет его обслуживать.

«Я знаю, что такое бедность - это не про деньги, это про скудоумие и лень. Не ждите чуда, не стройте иллюзий, и не обрекайте себя заранее на страдания. Тут ничего не поменяется», - резюмировала Роза Сябитова в своем телеграм-канале.

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