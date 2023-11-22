Елена Воробей сняла Вадима Галыгина, Елену Захарову и своих настоящих одноклассников в новом клипе

Елена Воробей много лет выступает на сцене. Она прославилась благодаря пародиям и юмористическим сценкам. Не раз артистка снималась в кино. В последнее время она часто появляется в популярных шоу. На этот раз Елена Яковлевна сняла новый клип на песню «Часики».
Она призналась, что идея для видео ей пришла после встречи с одноклассниками, где она пережила настоящий стресс. Поэтому артистка даже сняла в клипе своих настоящих одноклассников. Она призналась, что это было непросто.
По словам звезды, она была поражена несколько лет назад, когда приехала на встречу одноклассников. Люди, с которыми она провела много лет в школе, совершенно изменились. Артистка просто их не узнала.
«Я помню, каково было мое удивление, когда я вошла в зал и увидела каких-то незнакомых мне людей. Ведь в моей памяти одноклассники все еще оставались угловатыми подростками, а здесь сидели взрослые мужчины и женщины. Первая моя реакция: «Я, наверное, ошиблась дверью». Я заставила себя задержаться, потому что эти люди в зале закричали: «О, а вот и Ленок! Теперь можно начинать!» — поделилась Воробей.
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Она отметила, что собрать всех на съемках клипа было сложно, так как у кого-то проблемы со здоровьем, а других сложности в семье. Однако несколько человек все же снялись для видео. Также она позвала Вадима Галыгина, Елену Захарову, Анатолия Журавлева. Тут все тоже было непросто. Елена Яковлена призналась, что не училась с Галыгиным, но очень близка с ним. Однако ей пришлось с ним вести переписку, чтобы он точно снялся в клипе.
«Я его приглашала еще весной, но он тогда не мог из-за огромной загруженности. И когда уже в этот раз я спланировала дату, я Вадику написала СМС после которого он не мог мне отказать. Там был такой текст: «Вадик, я парня из армии не ждала столько, сколько тебя». И после этого он раздвинул свой график и приехал на съемки», — пояснила звезда, пишет KP.RU.