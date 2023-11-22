Елена Воробей сняла Вадима Галыгина, Елену Захарову и своих настоящих одноклассников в новом клипе

По словам звезды, она была поражена несколько лет назад, когда приехала на встречу одноклассников. Люди, с которыми она провела много лет в школе, совершенно изменились. Артистка просто их не узнала.

«Я помню, каково было мое удивление, когда я вошла в зал и увидела каких-то незнакомых мне людей. Ведь в моей памяти одноклассники все еще оставались угловатыми подростками, а здесь сидели взрослые мужчины и женщины. Первая моя реакция: «Я, наверное, ошиблась дверью». Я заставила себя задержаться, потому что эти люди в зале закричали: «О, а вот и Ленок! Теперь можно начинать!» — поделилась Воробей.

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Она отметила, что собрать всех на съемках клипа было сложно, так как у кого-то проблемы со здоровьем, а других сложности в семье. Однако несколько человек все же снялись для видео. Также она позвала Вадима Галыгина, Елену Захарову, Анатолия Журавлева. Тут все тоже было непросто. Елена Яковлена призналась, что не училась с Галыгиным, но очень близка с ним. Однако ей пришлось с ним вести переписку, чтобы он точно снялся в клипе.