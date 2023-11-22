Наталья Аринбасарова рассказала о разводе с Андреем Кончаловским: «Я этого не простила»

В эту субботу, 25 ноября, гостьей Леры Кудрявцевой на программе «Секрет на миллион» телеканала НТВ станет 77-летняя актриса Наталья Аринбасарова, которая много лет назад была женой известного режиссера Андрея Кончаловского.

Наталья Аринбасарова раскроет истинные причины развода с Андреем Кончаловским. Она признается, что не смогла простить измен.

«Я его спросила: «Ты мне изменял когда-нибудь?» Он сказал: «Нет! Никогда». Но отношения уже были разрушены. Я этого не простила», — поделилась Наталья Аринбасарова.

Во время беседы с Лерой Кудрявцевой Наталья Аринбасарова расскажет, как пыталась спасти семью сына Егора Кончаловского и Любови Толкалиной, переживая за дочь пары Марию, свою внучку.

«Пожалуйста, не обездоливай Машу. Маша должна жить в полной семье», — вспомнила Наталья Аринбасарова, что говорила сыну в тот момент.

Какие еще семейные тайны Наталья Аринбасарова доверила Лере Кудрявцевой, смотрите в субботу, 25 ноября, в 17:00 на телеканале НТВ.

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