Зарубина заявила, что никогда не препятствовала общению дочки с ее отцом Малининым

Певица Ольга Зарубина вновь решила напомнить публике о себе и дочери Кире, которая родилась от Александра Малинина.

На шоу канала ТВЦ «Хватит слухов» она обвинила музыканта и его семью во лжи и посетовала на отношение певца к их дочери Кире.

Ранее жена Александра Малинина заявляла журналистам КП, что Ольга Зарубина сразу говорила, что ее дочь Кира не имеет никакого отношения к Александру Малинину, не подпускала к ней певца для воспитания и вообще дала ей другую фамилию — Евдокимова. По документам ее папа — Владимир Евдокимов.

Зарубина сказала, что это все неправда, и она не чинила никаких препятствий, чтобы между Кирой и Александром Малининым сложились родственные отношения.

«Я никогда не скрывала от него ребенка, никогда не запрещала ему общаться с ним. Он сам как-то отошел, отрекся, мол, ему этот ребенок не нужен. <…> После встречи на ток-шоу Александры и Киры у меня остался неприятный осадок. Он ее обесценил при народе своим бездействием и молчанием», — заявила Ольга Зарубина.

По словам певицы, бывший муж оплатил обучение дочки в Америке, но потом опять выпал из ее жизни. В итоге ей пришлось бросить учебу.

«Сплошное вранье от этой семьи», — прокомментировала артистка.

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