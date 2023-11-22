Племянник Александры Пахмутовой о ее жизни после похорон мужа: «Она держится! Сильный человек»

Николай Добронравов умер 16 ноября, не дожив до своего юбилея — 95-летия всего два месяца. 22 ноября он мог отметить важную дату. Поэт ушел, оставив свою жену Александру Пахмутову, которая стала для него и музой, и опорой в жизни. У Николая Добронравова есть также самые близкие родственники — это дети его родного брата, племянники Татьяна и Илья. Они не оставляют вдову поэта без своего внимания и заботы.

Никто из близких и представить не мог, что Николая Добронравова не станет так скоропостижно. До последнего он был бодр, никаких плохих предчувствий или мыслей. Периодически поэт жаловался на слабость, все-таки почтенный возраст. Но сказать, что он плох, было сложно. Его смерть стала трагедией не только для Александры Пахмутовой, но и для всей семьи. Племянник композитора подметил, что она все равно старается держаться. И не подает виду, как ей сложно. Дома вдову Николая Добронравова близкие называют тетей Алей. Она, как подметил племянник Илья, переживает больше всех. Но у Пахмутовой крепкое здоровье.

«Она держится. Тетя Аля — очень сильный человек, мужественный», - приводит «МК» слова племянника Николая Добронравова.

О том, что поэта не стало родственники не сразу смогли рассказать его родному брату, переживали за его самочувствие. Прошло всего два месяца, а скорбь пока не улеглась.