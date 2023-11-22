Юлиан рассказал, что Александра Пахмутова не отчаялась после смерти мужа: «Понимает, что это жизнь»

22 ноября поэту Николаю Добронравову исполнилось бы 95 лет. Друг семьи Николая Николаевича и его жены Александры Пахмутовой певец Юлиан рассказал, что композитор после ухода мужа держится молодцом, рук не опускает.

«Она — большая молодец. В таком возрасте выдержать такой удар, потерять любимого человека, не каждый сможет. Александра Николаевна не отчаивается, понимает, что это жизнь», - рассказал Юлиан корреспондентам МК.ru.

Юлиан заверил, что Александра Пахмутова окружена людьми, которые ее искренне любят, заботятся о ней и всегда готовы протянуть руку помощи, так что вниманием она не обделена. И падать духом ей не дают.

Певец при этом признает, что пустоту, которая образовалась в душе Александры Пахмутовой, вряд ли кому-то удастся заполнить.

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