Юморист Пономаренко о вдове умершего от рака брата: «Хотела, чтобы я обеспечивал ее семью»

Братья Александр и Валерий Пономаренко всегда вместе выступали на сцене и разумеется, делили гонорар. Жили они в согласии, если и ссорились, то тут же мирились. Разлучила родственников болезнь. Александр скончался после продолжительной болезни. У него был рак. Юмориста не стало на 56-м году жизни.

Казалось, трагедия должна была сплотить Валерия Пономаренко с вдовой его покойного брата. Однако этого не произошло. Артист считает, что жена Александра рассчитывала только на материальную помощь, которую он предоставить ей в полном объеме не смог. Юморист сам впал в глубокую депрессию из-за болезни и смерти брата. На тот момент Валерий едва ли мог оплачивать все счета. Комик заверил, что тогда он не чувствовал в себе силы даже на то, чтобы продолжать жить. Все, что слышал юморист в свой адрес, так это то, что он должен давать деньги. С кого еще требовать — ведь он брат. Валерий дал понять, что конечно же, отдал бы любую сумму, если бы у него таковая имелась. Но пока Александр болел, его брат просто влез в долги. К тому же, юмористу нужно было еще и содержать свою семью.

«Она, видимо, хотела, чтобы я обеспечивал две семьи — свою и ее», - добавил Валерий Пономаренко.

Юморист все еще не может примириться с вдовой своего покойного брата. При этом Валерий считает, что Саша едва ли хотел бы видеть его слезы и переживания. Комик заверил, что Александру хотелось бы, чтобы его брат продолжал жить, пусть и уже без него.

По материалам программы «Хватит слухов!» на ЦТВ