Коташенко с Градским познакомил владелец агентства VIP-знакомств Листерман

Владелец агентства VIP-знакомств Петр Листерман заявил, что часто знакомит артистов и бизнесменов с красивыми девушками. По его словам, именно он привел Марину Коташенко к Александру Градскому.

«Я помню Марину. Я их только познакомил, а дальше она сама его схватила. Я в ее раскрутке особо не участвовал, она уже сама все», — заявил он в программе «Малахов».

То есть модель Марина Коташенко могла состоять в знаменитом агентстве Петра Листермана. Про таких девушек нелицеприятно высказываются в обществе.

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