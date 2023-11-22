Мария Куликова о новом замужестве в 46 лет: «А потом неожиданно в моей жизни появилась любовь»

Мария Куликова полюбилась поклонникам благодаря сериалу «Две судьбы». На съемках она познакомилась со своим будущим мужем Денисом Матросовым, от которого родила сына Ивана. Однако сохранить отношения паре не удалось.

Вспоминая тот период свой жизни, актриса подметила, что развод дался им непросто. На тот момент Ванечка был еще слишком маленьким и до конца не понимал, что его родители больше не хотят жить вместе. Мария уточнила, что они с бывшем мужем пропадали на гастролях и съемках. Для них расставание произошло совершенно незаметно, стало, можно сказать, данностью. При этом паре удалось сохранить дружеские отношения. Куликова рада, что Денис для их сына стал таким классным отцом.

В свои 46 лет актриса и подумать не могла, что снова влюбится. Знаменитость спокойно делала ремонт, строила планы, рассчитывая, что теперь уж точно сконцентрируется на сыне и своем творчестве. И именно в это время она познакомилась с человеком, за которого захотела выйти замуж.

«Я не рассчитывала на полноценную жизнь после развода, даже ремонт в доме делала с ощущением: Ну все, конец, теперь сконцентрируюсь на сыне и творчестве. А потом неожиданно в моей жизни появилась любовь», — заверила актриса.

При этом Мария дала понять, что всегда держит под контролем все, что связано с сыном, ей привычна такая гиперопека. Актриса уточнила, что для Ванечки его отец самый лучший человек на свете. Куликова с юмором подметила, что немного даже ревнует своего мальчика к папе.

По материалам «Антенна»