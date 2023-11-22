Агата Муцениеце провела уикенд с детьми от Павла Прилучного, угостив их фирменной пастой с сыром

Агата Муцениеце не стала скрывать, что ей надоела критика поклонников. И все из-за того, что она редко показывает своих детей в личном блоге. Актриса из фильма «Тобол» уточнила, что она постоянно занимается своими детьми, просто не афиширует каждый свой шаг, как это делают некоторые. Также Агата дала понять, что многим нравится самоутверждаться за счет чужих детей, показывая, как им удается с ними ладить. Тут же стало понятно, что Муцениеце намекала на Зепюр Брутян, в чьем микроблоге Тимофей и Мия появляются чаще всего. Да так, что хейтеры и вовсе решили, что дети Агаты больше времени проводят с мачехой.

Актриса решила показать фанатам, что она заботится о своих детях и вовсе не перекладывает ответственность за них на мачеху. Так, в своем микроблоге Агата Муцениеце похвасталась своими кулинарными талантами, дав понять, что Тимофею и Мие нравится, как она готовит — своим фирменным блюдом актриса назвала пасту с сыром.

«Какой же я шикарный повар! Это очень плохо! Тяжело сохранить фигуру с такими способностями. У нас традиционный ужин при свечах. Тима, как тебе мамина паста? Мне кажется вкуснее, чем в ресторане», - похвасталась Агата Муцениеце. «Вкусно», - подтвердил Тимофей.

Кстати, Зепюр Брутян пока и правда некогда сидеть с пасынком Тимофеем и падчерицей Мией. Актриса вместе с Павлом Прилучным снимается в фильме «Неприличные гости». Также они вместе появились на театральной сцене в спектакле «Взрослые игры». С сынишкой Микаэлем молодой мамочке помогает бабушка.