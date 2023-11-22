Подруга Градского: «Однажды он сказал мне: «Если я помру - такое начнется…»

Подруга Александра Градского, поэт Маргарита Пушкина рассказала, что они дружили с артистом с 1967 года. Когда она в первый раз увидела его, то подумала, что «шпана на сцене».

«Мы дружили всегда. Он романтик, который всю жизнь играл мачо. Александр был сентиментальным. Мог уронить слезу даже от стихотворения», - рассказала она в программе «МАЛАХОВ».

Пушкина подчеркнула, что при этом Градский всегда старался держать лицо и не показывал свою слабость при людях.

«Он ненавидел, когда его спрашивали про здоровье, выпускал иголки. И как-то в разговоре обронил такую фразу: «Если я помру - такое начнется. Но мне все равно», - уточнила Пушкина.

По словам поэтессы, Градский как будто устал от всего еще при жизни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».