Иноагент Андрей Караулов* мог помочь вдове Алекандра Градского вывести деньги и спрятать

Родственники Александра Градского считают, что молодая вдова певца Марина Коташенко могла подстроить грабеж в их доме, когда неизвестные вынесли 100 миллионов рублей.

По словам сына артиста Даниила, в особняке нет никаких следов взлома. По всей видимости, у злоумышленников были ключи. Они просто зашли и все.

Кроме того, Даниил считает, что на Коташенко мог повлиять ее сосед, с которым она тесно общалась. Речь идет о признанном в России иноагенте, журналисте Андрее Караулове*.

«Он умеет манипулировать людьми. Караулов* пытался повлиять на судей, на адвокатов, когда шел суд по иску его бывшей жены. Андрей сам спланировал процесс развода и сделал так, чтобы жена сама ушла от него, заставив подписать документы о передачи всего имущества ему», - рассказала адвокат бывшей жены Карулова* Ольга Нянькина в программе «МАЛАХОВ».

По мнению родственников, этот человек может иметь отношению к ограблению дома Градского. Вместе с Коташенко они могли деньги где-то спрятать. Но пока это просто предположения.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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