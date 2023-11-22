Илзе Лиепа объяснила ажиотаж с билетами на «Щелкунчика»: «Это гениально! Ничего подобного больше нет»

Илзе Лиепа одна из немногих именитых персон, которая прокомментировала спрос и ажиотаж на билеты на спектакль «Щелкунчик» в Большом театре. Балерина считает, что эта самая потрясающая постановка, лучше любой другой в мире. Скопировать или хотя бы приблизиться к такому совершенству просто невозможно, и все благодаря тончайшему мастерству. Илзе дала понять, что хвалит «Щелкунчика» в Большом театре вовсе не потому что она сама принадлежит к этому театру. Лиепа подметила, что может говорить об этом совершенно непредвзято, так как считает себя профессионалом. Она не только понимает профессию и спектакль изнутри, но и разбирается во всех деталях.

«Это гениально! Ничего подобного больше нет», - заверила Илзе Лиепа, объясняя почему «Щелкунчик» в Большом театре вызвал такой переполох.

Иначе, как совершенством, этот спектакль балерина назвать не смогла. Кстати, как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее спрос на билеты на постановку «Щелкунчик» в Большом театре прокомментировала бывшая прима-балерина Анастасия Волочкова. Она заявила, что сегодня можно купить билеты и за 100 тысяч рублей. Это удивило артистку, которая дала понять, что за такие деньги многие могли бы позволить себе отдых на Мальдивах.

По материалам «АиФ»