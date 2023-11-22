За 10 дней до смерти Градский женился на Коташенко, но в первую брачную ночь она сбежала

Выяснились новые подробности о личной жизни ушедшего от нас Александра Градского. Сиделка артиста Нигора Фазилова рассказала Андрею Малахову, что Градский действительно официально женился на модели Марине Коташенко за 10 дней до своей смерти.

«Он позвал меня к себе в тот день и спросил, не хочу ли я его поздравить. Сказал, что расписались. Марина тогда была в квартире, в другой комнате, часа два она посидела и уехала», — сообщила помощница.

По словам Нигоры, первую брачную ночь Градский провел один, он все время лежал на кровати, плохо себя чувствовал.

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